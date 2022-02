यूक्रेन पर परमाणु नहीं, महाविनाशक 'फॉदर ऑफ ऑल बॉम्ब' गिराएगा रूस, ब्रिटिश रिपोर्ट से मची खलबली

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन/मॉस्को, फरवरी 21: रूस और यूक्रेन के बीच हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अमेरिका ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि, रूसी सरकार ने अपने सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया है और यूक्रेनी सैनिक अब युद्ध की तैयारी को आखिरी अंजाम दे रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन ने सनसनी फैलाने वाला दावा किया है और कहा है कि, अगर रूस और यूक्रेन में जंग होता है, तो रूस 'फादर ऑफ ऑल बॉम्ब' का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है।

English summary

Britain has claimed that Russia can drop the 'Father of All Bombs' to break Ukraine at the beginning of the war.