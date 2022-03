अमेरिकी डॉलर पर पुतिन चलाएंगे हथौड़ा, रूबल में व्यापार करने का आदेश, कैसे होगा कारोबार? भारत पर प्रभाव

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मार्च 30: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 23 मार्च को आदेश दिया है, कि यूरोपीय देशों को अमेरिकी डॉलर या यूरो के बजाय रूस की करेंसी रूबल में सभी प्राकृतिक गैस आयात के लिए भुगतान करना होगा। वहीं, रूस और भारत के बीच 'रुपया-रूबल' में व्यापार आगे बढ़ाने की बात दोनों देशों के बीच चल रही है और रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे के दौरान बातचीत के प्रमुख एजेंडे में रूबल से कारोबार का मुद्दा शामिल होगा। ऐसे में सवाल ये है, कि क्या पुतिन के इस आदेश के बाद डॉलर लड़खड़ाएगा? और आखिर रूबल में व्यापार करना कैसे संभव होगा?

English summary

President Putin has ordered that Russia will accept the ruble in exchange for energy supplies. Know how business will be done in ruble and its impact on India.