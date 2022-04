प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा खतरा, इस तारीख तक नहीं चुकाया कर्ज, तो होगा डिफॉल्टर

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन/मॉस्को, अप्रैल 16: रूस बार बार दावे कर रहा था, कि उसके खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गये हैं, वो एक 'युद्ध' जैसा है और रूस पर लगाए गये अत्यंत सख्त प्रतिबंधों का बहुत जल्द असर भी हो सकता है और रूस पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडरा रहा है। विश्व प्रसिद्ध रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि, 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस का फॉरेन बॉन्ड में सबसे बड़ा डिफॉल्ट हो सकता है।

तेजी से परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ी दुनिया, रूस की चेतावनी, जेलेंस्की बोले, अब तैयार हो जाए पूरी दुनिया

English summary

The sanctions have started to take effect and Russia could be declared a defaulter if it fails to repay the debt.