रूस का आरोप, डुगिन की बेटी की हत्या के लिए यूक्रेन जिम्मेदार, पुतिन ने कहा, यह 'नृशंस अपराध' है

मॉस्को ,23 अगस्त : रूस की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने यूक्रेन की गुप्तचर एजेंसियों पर रूसी राष्ट्रवादी विचारक की बेटी की हत्या का षड़यंत्र रचने का आरोप लगाया। केजीबी के बाद रूस की सबसे प्रमुख खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस (एफएसबी) ने कहा कि यूक्रेन की गुप्तचर एजेंसियों ने डारिया डुगिना की हत्या का षड़यंत्र रचा और इसे अंजाम दिया। रूस के राष्ट्रपति ने इस हत्या को 'नृशंस अपराध' बताया।

Alexander Dugin, said to be a close ally of Putin, posted a statement on Telegram app, saying his daughter “was brutally murdered” in front of him. "Our hearts are not simply thirsting for revenge or retribution," Dugin wrote. "We only need our victory (against Ukraine). My daughter has sacrificed her young life on the altar of victory. So please win!”