ऋषि सनक या लिज ट्रस: कौन होगा ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री? आज घोषित होंगे नतीजे

Abhijat Shekhar

लंदन, सितंबर 05: ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका पता आज चल जाएगा और भारतीय मूल के ऋषि सुनक या फिर ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस, किनके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, इसका फैसला भी आने वाले कुछ घंटों में हो जाएगा। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के इन दोनों उम्मीदवारों के बीच प्रधानमंत्री बनने के लिए रेस चल रही थी, जिसमें ऋषि सुनक बाद में पिछड़ते नजर आ रहे थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्तमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और फिर प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया था।

English summary

Rishi Sunak or Liz Truss, who will be the next Prime Minister of the United Kingdom? Results will come today.