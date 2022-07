'अपने भारतीय सास-ससुर पर गर्व है', नारायण मूर्ति का नाम लेकर विरोधियों पर बरसे ऋषि सुनक

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, जुलाई 18: ब्रिटेन के प्रधान मंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने अपने भारतीय सास-ससुर को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक टीवी डिबेट में ऋषि सुनक ने कहा है कि, वो अपने सास- ससुर पर गर्व करते हैं। आपको बता दें कि, ऋषि सुनक के ससुर इंफोसिस कंपनी के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति और उनकी सास सुधा मूर्ति हैं और उन्होंने कहा कि, उनके सास-ससुर ने जो हासिल किया है, उसके लिए उन्हें उनके ऊपर गर्व है। दरअसल, ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ती के टैक्स पर भारी विवाद चल रहा है और उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है।

English summary

Rishi Sunak, who is leading the race for Prime Minister in Britain, has given a befitting reply to the opponents, saying that he is proud of his Indian parents-in-law.