मंगोलिया में अपने दुश्मन के खिलाफ भारत ने खेल दिया बड़ा दांव, राजनाथ के प्लान से ड्रैगन का बौखलाना तय

oi-Abhijat Shekhar

उलनबटोर, सितंबर 09: भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करने वाले चीन पर इस बार भारत ने पलटवार किया है और ड्रैगन की नाक के नीचे भारत ने बड़ा खेल कर दिया है, जिसके बाद चीन का आगबबूला होना तय माना जा रहा है। भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 6 दिवसीय मंगोलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मंगोलिया के रक्षामंत्री सैखानबयार गुरसेद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गति देने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा भारतीय रक्षामंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की है और इस दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया था।

English summary

India has played a big bet in Mongolia under the nose of China, after which China's fury is believed to be certain.