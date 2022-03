यूक्रेन में 16 दिन बाद भी जीत नहीं, बौखलाए पुतिन, रूसी खुफिया एजेंसी FSB के कई अधिकारी गिरफ्तार

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, मार्च 12: यूक्रेन युद्ध के 16 दिन बीत चुके हैं और अभी तक रूसी सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है, लिहाजा राष्ट्रपति पुतिन बुरी तरह से बौखला गये हैं और उनके गुस्से की गाज बड़े खुफिया अधिकारियों पर गिर रही है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, व्लादिमीर पुतिन ने देश की खुफिया एजेंसी एफएसबी की विदेश संवा के प्रमुख और उनके डिप्टी को खुफिया जानकारी देने में नाकामयाब ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया है।

Ukraine Crisis: युद्ध के 17वें दिन भयानक हमलावर हुआ रूस, बाइडेन ने कहा- एक कदम आगे है विश्वयुद्ध

English summary

Frustrated, Putin has sacked several top intelligence agency officials after he failed to win even on the 17th day in the Ukraine war.