मॉस्को, जुलाई 04: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ नया फ्रंट बनाने का ऐलान कर दिया है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेहद चौंकाने वाला फ्रंट बनाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने भारत और चीन को एक साथ रखा है। पुतिन की प्लानिंग इसलिए चौंकाने वाला है, क्योंकि भारत और चीन के बीच काफी खराब संबंध हैं, लेकिन पुतिन ने दोनों धूर विरोधियों को दोस्ती कराने का फैसला किया है।

President Putin has approved Russia's new security policy, which emphasizes on increasing cooperation between India and China and a policy on reducing the use of the dollar.