‘अमेरिका, पश्चिमी देश को मिट्टी में मिला देंगे, अगर रूस को...’ पुतिन के जिगरी दोस्त की विनाशकारी चेतावनी

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, जून 05: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जिगरी दोस्त ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि, अगर पश्चिमी देश भूल से भी एक रॉकेट रूस पर गिराते हैं, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। पुतिन के करीबी दोस्त ने चेतावनी देते हुए कहा कि, अगर पश्चिमी देशों से मिले रॉकेट से रूसी शहरों को निशाना बनाया जाता है, तो पश्चिमी देशों को भी निशाना बनाया जाएगा।

English summary

Putin's ally Dmitry Medvedev has warned the US and Western countries that there will be consequences if US weapons target Russia.