चांद पर बिजली पहुंचाने की तैयारी! जानें लंबी रातों में कैसे छंटेगा अंधेरा ?

नासा इस बार चांद की जिस छोर पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतराने की तैयारी में है, वहां 14 दिन अंधेरा छाया रहता है। सूर्य के रोशनी की गैर-मौजूदगी में अंतरिक्ष यात्रियों को बिजली कैसे मिलेगी, इसपर मंथन चल रहा है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नासा 5 दशक के बाद एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारने की तैयारी कर चुका है। लेकिन, नया मिशन पिछले मिशन की तुलना में काफी खास है। इस बार इंसान सिर्फ इंसानी झंडा गाड़ने के लिए चांद पर नहीं जा रहा है। इस बार का आर्टेमिस मिशन लंबे समय के लिए है। वहां पर लंबे वक्त तक ठहरने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। अगले दशक में मंगल अभियान से पहले यह उसके लिए भी एक रिहर्सल मिशन टाइप है। लेकिन, इसमें कई चुनौतियां हैं। क्योंकि, चंद्रमा पर इस बार जिस जगह पर अंतरिक्ष यात्री अपने कदम रखेंगे, वहां 14 दिनों तक सूरज की रोशनी का दर्शन तक दुर्लभ है। ऐसे में संकट है कि बिजली का इंतजाम कैसे होगा ? हाल के दिनों में वैज्ञानिक और एक्सपर्ट इसी पर मंथन करने में लगे हुए हैं।

What Is Dear Moon Project, क्यों Dev Joshi को चांद पर ले जाया जा रहा है | वनइंडिया हिंदी *News

English summary

Artemis Program:NASA is continuously working on its Artemis mission to land astronauts on the Moon. One problem is the supply of electricity on the Moon, for which many types of energy sources are being considered