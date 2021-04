शर्मनाक: बीमारी से मरती जनता, वैक्सीन को पैसे नहीं, इमरान खान अय्याशी के लिए खरीद रहे अरबों का एयरक्राफ्ट

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद: कोरोना वैक्सीन के लिए भीख मांगने वाले इमरान खान को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है, जो बेहद शर्मसार है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से अवाम परेशान है। लोगों की मौतें हो रही हैं और इमरान खान कहते हैं कि सरकार के पास वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन यही इमरान खान अपने मंत्रियों और वीवीआईपी नेताओं के लिए अरबों रुपये खर्च कर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील कर रहे हैं। एक गरीब मुल्क के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जनता बीमारी से मर रही है और प्रधानमंत्री अपनी अय्याशी के लिए एयरक्राफ्ट खरीद रहा हो।

🔴🇵🇰 #BREAKING A secret Pakistani government document leaked to @SouthAsiaPress shows the Cabinet Division will be giving an approval tomorrow to spend an extra 0.3 billion rupees (USD mn) on VVIP aircraft, known to be in use by PM @ImranKhanPTI & President @ArifAlvi. pic.twitter.com/7ymhcxrp04