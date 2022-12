काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर हमला, राजदूत की हत्या की कोशिश, बॉडीगार्ड को लगी गोलियां

हमले के वक्त दूतावास में मौजूद पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत उबैद निजामनी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पाकिस्तानी दूतावास पर शुक्रवार को आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तानी दूतावास में तैनात एक सुरक्षा गार्ड घायल हुआ है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त दूतावास में मौजूद पाकिस्तान के कार्यवाहक राजदूत उबैद निजामनी सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

Image: @PakinAfg Twitter

तालिबानी अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह दावा किया गया कि दूतावास के पास मौजूद इमारत से फायरिंग की गई थी। हमले के बाद तालिबान के सुरक्षाकर्मियों ने दूतावास को घेर लिया है और आसपास के इलाकों की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी हमलावर को पकड़ा नहीं जा सका है। दूतावास पर हमले के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। काबुल दूतावास में पाकिस्तान के वर्तमान मिशन प्रमुख उबैदुर रहमान निज़ामनी हैं जिन्होंने 4 नवंबर को कार्यभार संभाला था।

I strongly condemn dastardly assassination attempt on 🇵🇰 Head of Mission, Kabul. Salute to brave security guard, who took bullet to save his life. Prayers for the swift recovery of security guard. I

demand immediate investigation & action against perpetrators of this heinous act