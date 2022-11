पाकिस्तानी संसद में नये आर्मी चीफ का गालियों से स्वागत, वायरल हुआ वीडियो, जानिए क्या कहा?

International

oi-Artesh Kumar

शहबाज शरीफ सरकार (shehbaz sharif Government) ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) को पाकिस्तान (Pakistan) का नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है । इस दौरान पाक संसद में मौजूद सांसदों ने उन्हें मुबारकबाद दी। चर्चा के दौरान वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हो गई। दरअसल चर्चा के दौरान पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपपी) के नेता नए आर्मी चीफ के नाम का गलत उच्चारण कर दिया। इसके बाद जो हुआ उससे पाकिस्तानी नेताओं के मिजाज और उनकी गंदी सोच की कलई खुल गई।

English summary

During the proceedings of the Parliament, the new army chief of Pakistan was congratulated by the leaders. During this, a big mistake was made by PPP MP Naveed Amir JEEVA, who belongs to the Christian community.