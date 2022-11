पाकिस्तान ने जिस फिल्म को आधिकारिक तौर पर ऑस्कर में भेजा, उसे देश में ही क्यों कर दिया बैन?

International

Pakistan Ban Joyland: ये सुनना काफी हैरानी भरा हो सकता है, कि एक देश जिस फिल्म को आधिकारिक तौर पर ऑस्कर में भेजता है, उसी फिल्म को अपने देश में बैन कर देता है। लेकिन, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में जॉयलैंड फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे फिल्म समीक्षकों ने एक मास्टरपीस बताया है। जॉयलैंड फिल्म की हर फिल्म समीक्षकों ने जबरदस्त तारीफ की है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऑस्कर में भेजने के बाद पाकिस्तान सरकार ने देश में इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी है।



The film which was officially sent to the Oscars by the Government of Pakistan was banned in the country.