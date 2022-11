'भारत का जैसा गरिमापूर्ण रिश्ता अमेरिका से है, वैसा ही रिश्ता हम भी चाहते हैं', बोले इमरान खान

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Imran Khan News: भारत की विदेश नीति की दर्जनों बार तारीफ कर चुके पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने माना है, कि भारत का अमेरिका के साथ सम्मानजनक रिश्ता है, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा रिश्ता नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने कहा है, कि वह चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी "गरिमापूर्ण संबंध" रखे, जैसा कि वह भारत के साथ साझा करता है।

इमरान खान को वाकई में लगी थी तीन गोलियां, पट्टी खोलकर दिखाए जख्म, जारी किया वीडियो

English summary

Former Prime Minister of Pakistan Imran Khan has said that, the kind of dignified relationship India has with America, we want the same kind of relationship in America-Pakistan.