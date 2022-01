डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन क्यों कम खतरनाक है, हो गई पुष्टि, लंग्स के मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 02: दुनिया को दहशत में डालने वाला कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, दुनिया में कहर बरपा चुके डेल्टा वेरिएंट की तुलना में काफी कम खतरनाक है, अब इसकी मेडिकल पुष्टि हो गई है। हालांकि, डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार भले ही ज्यादा है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस फेफड़ों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, जितना नुकसान डेल्टा वेरिएंट पहुंचाता है। कई मेडिकल रिपोर्ट्स के अब इस बात की पुष्टि हो गई है।

English summary

Medical reports have revealed which of the two Omicron variants and delta variants have more effect on the lungs of humans.