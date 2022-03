उत्तर कोरिया ने किया अमेरिका की नाक में दम, किम ने कहा रूस के साथ हम, तड़ातड़ दागे रॉकेट्स

International

सियोल, मार्च 20: यूक्रेन युद्ध में पहले से ही परेशान चल रहे अमेरिका की उत्तर कोरिया ने नाक में दम कर दिया है और दक्षिण कोरिया ने कहा है कि, उत्तर कोरिया की तरफ से रॉकेट्स की बारिश कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दक्षिण कोरिया ने कहा है कि, मिसाइल परीक्षण फेल होने के बाद उत्तर कोरिया की तरफ से रॉकेट्स की बारिश कर दी गई है।

English summary

In the midst of the Ukraine war, North Korea has fired several rockets one after the other, which has been confirmed by South Korea.