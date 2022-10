किम जोंग उन ने फिर दागी बैलेस्टिक मिसाइल ,न्यूक्लियर टेस्ट की टेंशन, दुनिया की थम रही सांसे!

International

oi-Artesh Kumar

उत्तर कोरिया (North Korea) के तानाशह किम जोंग (Kim Jong Un) उन ने अब पूर्वी सागर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। सियोल के अधिकारियों ने बताया कि, उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को एक और बैलस्टिक मिसाइल दागी है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के प्रमुख राफेल ग्रासी ने आशंका जताई है कि, उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है।

English summary

The launch, the latest in a series of weapons tests by North Korea in recent weeks, came on the final day of South Korea’s annual 12-day “Hoguk” field exercises, which also involved an unspecified number of U.S. troops this year. The South Korean and U.S. air forces plan to conduct a large-scale training next week.