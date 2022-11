Nepal Election: नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन? केपी शर्मा के चैलेंज पर खामोश क्यों है सत्ताधारी गठबंधन?

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नेपाल में होने वाले आमचुनाव में अब एक सप्ताह से भी कम वक्त बच गया है। 20 नवंबर को होने वाले इस मतदान में कुल 275 संसदीय और 330 प्रांतीय सीटें हैं। 2017 में हुए पिछले आम चुनाव में यूएमएल सबसे बड़ा दल बन कर उभरा थी और इसके नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि पार्टी में दरार पड़ जाने के कारण 3 साल बाद ही उनकी सरकार गिर गई। तब नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में पांच दलों के गठबंधन ने नई सरकार बनाई और शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री के पद पर चुने गए।

Twitter में अब से करना होगा हर हफ्ते 80 घंटे काम, Elon Musk ने फ्री का खाना भी बंद कराया, WFH भी खत्म



English summary

Who will be the next Prime Minister of Nepal? Which party is winning the maximum number of seats in the election?