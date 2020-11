International

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी (Sputnik V) को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित गैमलेया नेशनल सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रोजना किए जाने वाले ​​परीक्षण के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे जारी किए हैं जिसमें यह पता चला है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन 28 दिनों के बाद कोरोना वायरस पर 91.4 प्रतिशत प्रभावकारी रही है। संस्थान ने आगे कहा कि स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने के 42 दिन बाद कोरोना वायरस के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता बढ़कर 95 फीसदी से भी अधिक हो जाती है।

बता दें कि रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भारत में भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, गैमलेया इंस्टीट्यूट के नतीजे जारी होने के बाद वैक्सीन के नतीजों को लेकर भारत को शोधकर्ता भी काफी खुश हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए रूस द्वारा विकसित की गई वैक्सीन Sputnik V का दूसरे और तीसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल हैदराबाद स्थित देश की दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज द्वारा किया जा रहा है। भारत में वायरस की सुरक्षा और प्रभावकारिता को समझने के लिए वैक्सीन के 2 और 3 चरण का परिक्षण किया जा रहा है।

