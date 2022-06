गाय की डकार से दुनिया हो रही है गर्म, अब इस देश में किसानों से वसूला जाएगा 'डकार शुल्क'

International

वेलिंग्टन, जून 08: न्यूजीलैंड ने बुधवार को देश में ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक, भेड़ और मवेशियों और गायों को पालने के लिए कृषि उत्सर्जन पर शुल्क लगाने के लिए एक मसौदा योजना जारी की। इसके तहत अब गायों के साथ भेड़-बकरियों को पालने वाले किसानों से शुल्क वसूला जाएगा।

English summary

The environment is getting polluted due to cow belching, now the fee will be charged in this country.