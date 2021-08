Video: जब पुलिस अफसर बना 'देवदूत', पटरी पर बेहोश शख्स की जान पर खेलकर बचाई जिंदगी

International

oi-Love Gaur

न्यूयॉर्क, 21 अगस्त: सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल होती है, जिसमें देखकर कई बार सांस थम जाती है। वीडियो को देखकर यकीन कर पाना भी काफी मश्किल होता है और अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ऐसा ही एक न्यूयॉर्क का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पटरियों पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ पड़ा है और सामने से ट्रेन आती दिखाई दे रही है।

NYPD cops help New Yorkers at any cost!

When a sick strap hanger lost consciousness and fell on the subway tracks in the Bronx, @NYPDTransit officers didn’t hesitate for a moment to put his safety ahead of their own. We’re also grateful to the Good Samaritan who bravely helped. pic.twitter.com/m0kmylDUJJ