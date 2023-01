Nepal Aircraft crash: 72 यात्रियों में 70 का शव बरामद, 2 अभी भी लापता

नेपाल विमान हादसे में मारे गए 72 यात्रियों में 70 के शव बरामद कर लिए गए हैं, वहीं 2 अन्य अभी भी लापता हैं। जिनकी तलाश की जा रही है।

International

oi-Neeraj Kumar Yadav

नेपाल में रविवार को लैंडिंग करते समय एक प्लेन क्रैश हो गया था। जिसकी वजह से प्लेन में सवार सभी 72 लोगों की मौत हो गई। वहीं, अब तक 70 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। जबकि 2 अन्य लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नेपाल पुलिस ने बताया कि अब तक 70 शवों को बरामद कर लिया गया है। दो अन्य की तलाश की जा रही है।

Plane के Black Box का रंग संतरी होता है तो ब्लैक बॉक्स क्यों कहते है | Nepal Plane | वनइंडिया हिंदी

Nepal Aircraft crash | Body of another passenger who was missing was found late this evening. The number of passengers unaccounted for now stands at 2. A total of 70 bodies has been recovered from the site: Nepal Police