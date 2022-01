38 सालों के बाद धूल में मिल गया NASA का 'मंगल मिशन', अमेरिकी वैज्ञानिकों में निराशा की लहर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जनवरी 15: 38 सालों की कठिन मेहनत के बाद भी नासा का मंगल ग्रह पर जीवन खोजने से संबंधित एक मिशन फेल हो गया है और नासा के दर्जनों वैज्ञानिकों की अथाह मेहनत धूल में मिल गई है। मंगल ग्रह से आए एक उल्कापिंड, जिसने 1990 के दशक में अमेरिका में कोहराम मचा दिया था और जिसको लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावे कर दिए थे, अब उस उल्कापिंड को लेकर बहुत बड़ी निराशा नासा वैज्ञानिकों के हाथ लगी है।

English summary

NASA's nearly 38-year-old Mars mission has been found in the dust and some such evidence has been found from a meteorite from Mars, which has deeply disappointed NASA scientists.