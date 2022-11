US Shooting : वर्जीनिया के Walmart स्टोर में गोलीबारी, कई लोगों के मारे जाने की आशंका

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका (US virgina shooting) में एक बार फिर गोलीबारी की घटना ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक वर्जीनिया के वॉलमार्ट स्टोर (Wlamart Store) में गोलीबारी की हुई है। इस गोलीबारी में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वर्जीनिया वॉलमार्ट में मंगलवार रात हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई है। कई अन्य घायल भी हुए हैं। पुलिस का मानना है कि एक शूटर था। वह भी मारा गया है।

पुलिस का दावा- शूटर मारा गया

Walmart Store के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इस दौरान कई सारे आपातकालीन वाहनों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से घटनास्थल से दूर रहने के लिए कहा है। वहीं, पुलिस ने दावा किया है कि शूटर मारा गया है। चेसापिक पुलिस प्रवक्ता एमपीओ लियो कोसिंस्की ने इसकी जानकारी दी है।

कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर..

कोसिंस्की ने बताया कि, पुलिस अधिकारियों ने स्टोर में प्रवेश किया और कई लोगों को मृत और घायल पाया। उन्होंने कहा कि अभी तक कितने लोगों की जान गई है इसके बारे में पुलिस ने अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि, इस गोलीबारी में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं।

अमेरिका में मास शूटिंग

कुछ दिन पहले ही अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक गे नाइट क्लब में अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी, जिसमें 5 से अधिक लोग मारे गए थे। बता दें कि, अमेरिका में मास शूटिंग का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन अमेरिका के किसी न किसी शहर से सामूहिक फायरिंग की खबरें आती है। वहीं, आज की फायरिंग के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स यह बता रही है कि, घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि फायरिंग करने वाला शख्स स्टोर का मैनेजर ही था। मैनेजर ब्रेक रूम में घुसा और उसने स्टोर के अन्य कर्मचारियों पर गोलियां चला दीं। हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद सही जानकारी मिल पाएगी।

ये भी पढ़ें:19 साल के लड़के ने अमेरिका के Memphis में चलाई ताबड़तोड़ गोलियां, 2 लोगों की मौत, आरोपी फरार

English summary

Multiple people were killed and injured in a shooting incident reported from the US state of Virginia on Tuesday, officials said adding the shooter is believed to be dead too.