चीन में 8 बच्चों की मां का दर्दनाक हाल, जंजीरों से बांधा गया, ठंडे शेड में किया गया बंद, Video देख कांप गए लोग

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 10 फरवरी: चीन का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सबसे पहले टिकटॉक पर सामने आया था। वीडियो में एक महिला दिखाई दे रही, जिसे जंजीरों से बांध कर किसी ठंडे शेड में बंद कर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला 08 बच्चों की मां है। महिला के गर्दन पर लोह के चेन बंधे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कम्युनिस्ट देश चीन में आक्रोश फैल गया है। डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की वेबसाइट ने इस महिला की कहानी दुनिया के सामने लाई है।

To give the full story, here is the original video that caused the social media storm, which is still ongoing today (tw distressing content, not sure why the lock is blurred, as if that is the most shocking thing about this video..) pic.twitter.com/UOA5zrfeQ4