मां-बेटी को है 'वैम्पायर' जैसी एलर्जी, धूप में निकलते ही बदलने लगती है स्किन, लोग कहते हैं 'शैतान'

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 29 अक्टूबर। फिल्मों या सीरियल्स में आपने 'वैम्पायर' के बारे में तो जरूर देखा या सुना होगा। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सूर्य की रोशनी होती है, जिसका सामना करने पर वह जल जाते हैं। हालांकि वास्तविकता में 'वैम्पायर' जैसे किसी पिशाच का वजूद नहीं है लेकिन अमेरिका में रहने वाली एक मां और उसकी 7 वर्षीय बेटी को लोग शैतान बताकर उनसे दूर भागते हैं। ऐसा क्यो हैं आइए जानते हैं।

English summary

Mother and daughter have allergies like Vampire skin starts changing as soon as they come out in the sun