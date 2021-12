सऊदी अरब के 'बेताज बादशाह' बने मोहम्मद बिन सलमान, बीमार पिता की जगह संभाली विरासत!

International

रियाद, दिसंबर 17: सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश के बेताज बादशाह बन गये हैं। हालांक, पिछले कई महीनों से मोहम्मद बिन सलमान ही विदेशों नेताओं से मुलाकात करने से लेकर क्षेत्रीय सम्मेलनों में सऊदी अरब की तरफ से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने बुजुर्ग पिता से बागडोर संभाल रहे हैं और सऊदी अरब के बेताज बादशाह बन रहे हैं।

