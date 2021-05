International

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। पंजाब नेशनल बैंक से 13000 करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ भागे हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी पर लगातार शिंकजा कसता जा रहा है। कुछ दिनों पहले वो ​​डोमिनिका में गिरफ्तार हुआ था और अब उसे भारत लाने के लिए एक विशेष विमान ​​डोमिनिका भेजा गया है। बताया जा है कि भारत की तरफ से डोमिनिका की सरकार से कहा गया है कि चोकसी भारत का अपराधी है और उसे भारत के हवाले कर दिया जाए। इस प्रत्यर्पित होने की चर्चाओं के बीच एंटीगुआ एंड बारबूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने अपने देश से भगोड़े मेहुल चोकसी के रहस्यमय ढंग से गायब होने पर सनसनीखेज दावा किया है। ब्राउन ने एक इंटरव्‍यू में कहा है कि मेहूल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्‍वालिटी टाइम गुजारने के लिए डोमिनिका गया था जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

English summary

Prime Minister of Antigua and Barbuda Gaston Browne has said that fugitive diamantaire Mehul Choksi might have taken his “girlfriend on a romantic trip" to Dominica and got caught, Antigua News Room reported on Sunday.