पाकिस्तान की जेलों में कैद 6 भारतीयों की मौत, सभी ने पूरी कर ली थी सजा, भारत ने जताई चिंता

Pakistan की जेल में कैद छह भारतीय कैदियों की पिछले 9 महीनों में मौत हो गई है। इस बात की जानकारी शुक्रवार को हुए एक प्रेस कान्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि मरने वालों में पांच मछुआरे शामिल हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि इन सभी लोगों ने अपनी सजा पूरी कर ली थी। भारत के द्वारा उनकी देश वापसी की अपील के बावजूद उन्हें गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया। बावजूद इन सभी की मौत यह दर्शाता है कि हालात बेहद खराब हैं।

