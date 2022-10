Martial law in russia:मार्शल लॉ लगाने का क्या होता है मतलब, पुतिन ने यूक्रेन के इलाकों में क्यों लगाया

International

Martial law in russia meaning: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के चार अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों में बुधवार को मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की है। यूक्रेन के इन क्षेत्रों पर रूस ने पिछले महीने ही अवैध तरीके से कब्जा कर लिया था। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पुतिन ने रूस के इलाके में क्षेत्रीय नेताओं को इमरजेंसी अधिकार सौंपने के साथ ही, यूक्रेन के कब्जा किए गए चारों क्षेत्रों- डोनेत्स्क, लुहांस्‍क, खेरसॉन और जैपसोरिजिया में मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। रूस ने यूक्रेन के इन इलाकों को प्रायोजित जनमत संग्रह के जरिए अपने अधिकार में लिया है, जिसे ना तो यूक्रेन ने स्वीकार किया है और ना ही अंतरराष्ट्रीय जगत ने। सवाल है कि पुतिन की ओर से वहां मार्शल लॉ थोपे जाने का मतलब क्या है और इसका परिणाम क्या होगा।

English summary

Martial law in russia meaning:Russia has imposed martial law for the first time since the dissolution of the Soviet Union. This gives the military a lot of authority