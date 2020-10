Viral Video में देखें सऊदी में शख्स ने मक्का की बड़ी मस्जिद के दरवाजे को मारी जोरदार टक्कर, हुआ गिरफ्तार

International

oi-Shilpa Thakur

सऊदी अरब। सऊदी अरब (Saudi Arabia) का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक तेज रफ्तार कार मक्का की बड़ी मस्जिद के बाहरी द्वार को टक्कर मार देती है। ये घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। इस घटना की जानकारी सरकारी मीडिया ने दी है। ये घटना शुक्रवार की रात करीब 10.30 बजे की है। सरकारी मीडिया एजेंसी ने बताया है कि ये व्यक्ति मक्का में बैरियर्स को टक्कर मारते हुए गाड़ी लेकर आ गया, इसके बाद भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। फिर इस शख्स ने अपनी गाड़ी से बड़ी मस्जिद के दक्षिण में स्थित दरवाजे को टक्कर मार दी।

A driver rammed his car into Door 89 of the Grand Mosque in Mecca (Masjid al-Haram) at 22:25pm Saudi time.

The driver was arrested and based on video footage posted on social media, local media reports, there were no casualties. pic.twitter.com/CzNKWq5OO5