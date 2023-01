अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा स्कैम! बिना पढ़ाए ही उठाते रहे लाखों डॉलर्स की सैलरी

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में जो बाइडेन अमेरिका के उप-राष्ट्रपति थे और उस दौरान वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।

Joe Biden News: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में पता चला है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उप राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में बिना पढ़ाए ही सैलरी उठाया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जो बाइडेन को एक प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें अभी तक 10 लाख डॉलर का भुगतान किया गया है, लेकिन उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक भी क्लास नहीं लिया।

It has been revealed about US President Biden, that he raised millions of dollars in salary without teaching a single class at the University of Pennsylvania.