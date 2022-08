इस देश में अब गिने-चुने बच्चे ही हो रहे हैं पैदा, 'प्रेगनेंट' होने वाले पुरूष मंत्री को मिली जिम्मेदारी

International

oi-Abhijat Shekhar

टोक्यो, अगस्त 11: भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में शुमार जापान घटते जन्मदर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया है और जापान में जन्मदर इतना कम हो गया है, कि अगले कुछ सालों में जापान बूढ़ों के देश में तब्दील हो जाएगा। जापान में साल 1950 के बाद आबादी में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जिसने सरकार के पैरों तले जमीन को हिला दिया है और जापान सरकार ने जन्मदर से निपटने के लिए प्रभारी महिला मंत्री को उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह नियुक्त किया है, जो एक बार बैठक के दौरान 'प्रेगनेंट' पेट लेकर पहुंचे थे और इस संकट से सरकार को आगाह करने की कोशिश की थी।

English summary

In Japan, the leader has been entrusted with the responsibility of increasing the population, who tried to show the pain of pregnancy by putting weight in his stomach.