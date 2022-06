रात में मस्ती करने निकले थे कॉन्ट्रेक्टर, शहर भर की जानकारियों से भरे पेन ड्राइव को खोया

International

टोक्यो, 24 जून : आजकल के जमाने में लोग अपना डेटा पेन ड्राइव (Pen Drive) या हार्ड डिस्क (Hard Disc) में स्टोर करके रखते हैं। बही खातों का लोग कम ही इस्तेमाल करते हैं। अगर बात जापान की हो रही हो तो आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में अव्वल जापानी लोग इन गैजेट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करते होंगे। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं, जो आपको भी परेशान कर देगा। दरअसल, जापान के पश्चिमी शहर अमागासाकी में एक निजी ठेकेदार ने काम के बाद शाम को मस्ती करने के चक्कर में महत्वपूर्ण पेन ड्राइव खो दिया, जिसमें शहर भर की जानकारियां स्टोर करके रखी गई थी।

पीने के चक्कर में अपनी जिम्मेदारी भूल बैठा

खबर कुछ इस प्रकार से है, एक जापानी ठेकेदार दिनभर का काम खत्म करने के बाद शाम को शराब पीने और साथ में कुछ खाने के लिए बाजार निकल पड़ा। उसके बैग में एक महत्वपूर्ण पेन ड्राइव रखा हुआ था, जिसमें 4 लाख 60 हजार लोगों के निजी डेटा स्टोर किया हुआ था। शराब पीने के बाद वह होटल से बाहर निकला तो उसके पास बैग ही नहीं था। वह समझ चुका था कि उसने नशे की हालत में बैग खो दिया है। वह काफी डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि उस बैग में वहां के निवासियों के डेटा रखा हुआ था। एक पेन ड्राइव, जिसके खो जाने से इलाके में हंगामा मच गया।

प्रशासन ने खेद प्रकट किया

CBS न्यूज के मुताबिक, अमागासाकी के एक अधिकारी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पत्रकारों से कहा कि, हमें खेद है कि हमने शहर के प्रशासन में जनता के विश्वास को गहरा ठेस पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार के नाम का खुलासा नहीं किया गया है।

4 लाख से अधिक लोगों के बारे में जानकारियां स्टोर थी

जानकारी के मुताबिक,अमागासाकी से इस महत्वपूर्ण डेटा को एक पेन ड्राइव में स्टोर करके पड़ोसी शहर ओसाका भेजा जाना था। खो चुके पेन ड्राइव में शहर के सभी नागरिकों के नाम, लिंग, पते, जन्मदिन और अन्य व्यक्तिगत जानकारी के साथ कुछ लोगों के बैंक खातों का ब्योरा भी उसमें स्टोर किया गया था।

जानकारी लीक नहीं होने का दावा

हालांकि, प्रशासन को इस बात का संतोष है कि,खोए हुए डेटा की जानकारी लीक नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा एन्क्रिप्टड था और यूएसबी पासवर्ड लॉक था। स्थानीय मीडिया के अनुसार, स्थानीय लोगों के डेटा को एक्सेस किया गया या नहीं, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस को डेटा खो जाने की जानकारी दे दी गई है और वह मामले की जांच में जुट गई है।

हम जनता की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखेंगे

क्योडो न्यूज ने शहर प्रशासन का हवाला देते हुए बताया कि,प्रशासन इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संभालते समय सुरक्षा प्रबंधन का पूरी ख्याल रखेगी। प्रशासन का कहना है कि, वे व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर अपने निवासियों के विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए काम करेंगे।

नाइट लाइफ का हॉटस्पॉट है अमागासाकी शहर

बता दें कि, जापान का अमागासाकी शहर दुनियाभर में नाइट लाइफ के लिए हॉटस्पॉट माना जाता है। यहां लोग आकर भरपूर एन्जॉय करते हैं। यहां स्वादिष्ट भोजन, पेय और घुमने फिरने की अच्छी जगह है। इसलिए शाम होते-होते यहां की रौनक देखते ही बनती है।

