ISRO पर गर्व कीजिए: जानिए कैसे भारत का नया रॉकेट SSLV, अंतरिक्ष सेक्टर में गेमचेंजर साबित होगा?

नई दिल्ली, अगस्त 07: एक ऐसा रॉकेट जिसे महज 5-6 लोगों की टीम 72 घंटे के अंदर असेंबल कर सकती है, एक ऐसा रॉकेट जिसकी कीमत वर्तमान में उपयोग में आने वाले रॉकेटों का कम से कम दसवां हिस्सा है, एक ऐसा रॉकेट जो हर हफ्ते भारत से एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण करने की क्षमता देता है और, एक ऐसा रॉकेट, जो विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज सता है, उसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने लॉन्च कर दिया है और इसको लेकर पूरा भारत जश्न मना रहा है। एसएसएलवी के जरिए इन दिनों लॉन्च किए जा रहे सभी उपग्रहों का 90 प्रतिशत हिस्सा अकेले भेजा जा सकता है और यही वजह है, कि इसरो के इस रॉकेट को अंतरिक्ष की दुनिया का गेमचेंजर माना जा रहा है।

English summary

ISRO has launched the SSLV rocket. Know what is SSLV and how it will prove to be a game changer for India in the global space sector?