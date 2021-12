क्या शुक्र ग्रह के बादल में है एलियन जिंदगी होने की संभावना? वैज्ञानिकों का प्रयोग कितना कामयाब

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 22: शुक्र ग्रह को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी संभावना जताई है। वैज्ञानिकों ने संभावना जताते हुए कहा है कि, शुक्र ग्रह के बादलों में एलियन जिंदगी हो सकता है। वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं, जिनके आधार पर उन्होंने संभावना जताई है कि, शुक्र ग्रह के बादलों में शायद बैक्टीरिया मौजूद हो और उनमें जीवन भी हो।

English summary

Is there a possibility of alien life in the clouds of Venus? Know what has come out in the experiment of scientists.