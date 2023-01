क्यों इंडोनेशिया को जकार्ता से 1000 km दूर बोर्नियो के वर्षावन में शिफ्ट करनी पड़ रही है राजधानी ?

इंडोनेशिया की प्रशासनिक राजधानी जकार्ता से एक हजार किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बोर्नियो द्वीप की ओर ले जाई जा रही है। इसकी वजह पर्यावरण संकट तो है ही, अत्यधिक जनसंख्या का दबाव भी है।

जलवायु संकट और अन्य परिस्थियों की वजह से इंडोनेशिया को अपनी राजधानी ही शिफ्ट करनी पड़ रही है। अगले साल से जकार्ता से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर इंडोनेशिया में सत्ता का केंद्र होगा। यह कोई मोहम्मद-बिन-तुगलक जैसे शासक का फैसला नहीं है। यह विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की राय के आधार पर किया जा रहा है। क्योंकि, 2050 तक जकार्ता का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब सकता है। इसपर कई सारे शोध हो चुके हैं। लिहाजा वहां की सरकार ऐसी जगह पर प्रशासनिक राजधानी बना रही है, जो हर तरह से सही लग रही है।

