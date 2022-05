WTO में अनवर हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी, 10 साल बाद किसी भारतीय की हुई नियुक्ति

International

oi-Sanjay Kumar Jha

जेनेवा, 25 मईः भारत को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बीते 10 साल बाद पहली बार एक भारतीय प्रतिनिधि को विश्व व्यापार संगठन में तकनीकी बाधाओं की समिति की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रतिनिधि का नाम अनवर हुसैन शेख है। वह दस साल बाद समिति की अध्यक्षता करने वाले भारतीय प्रतिनिधि हैं।

विश्व व्यापार संगठन की परिषदें और समिति आधिकारिक तौर पर अपने स्वयं के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं। WTO के सदस्य 23 मई, 2022 को 14 सहायक निकायों के अध्यक्षों के नामों की सूची पर अनौपचारिक सहमति पर पहुंचे। गुड्स काउंसिल के अध्यक्ष एटिने औडोट डी डेनविल (फ्रांस) ने 12-15 जून को 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले आम सहमति पर पहुंचने के लिए सदस्यों को उनकी धन्यवाद दिया।

WTO काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स: अध्यक्षों के नामों की सूची

कृषि संबंधी समिति: मार्सेल वर्नूइज (नीदरलैंड)

डंपिंग रोधी प्रथाओं पर समिति: जुआन कार्लोस एस्ट्रेला (इक्वाडोर)

सीमा शुल्क मूल्यांकन समिति: फ्रैंक रिट्नर (जर्मनी)

आयात लाइसेंसिंग समिति: जिया जी लोह (सिंगापुर)

मार्केट एक्सेस समिति: केन्या उहेरा (जापान)

उत्पत्ति के नियमों समिति: लौरा गौअर (स्विट्जरलैंड)

रक्षोपाय समिति: मरियम ए. अलदोसेरी (बहरीन राज्य)

स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय समिति: तांग-काई वांग (चीनी ताइपे)

सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपाय समिति: केरलीन विल्स (गुयाना)

व्यापार के लिए तकनीकी बाधा समिति: अनवर हुसैन शेख (भारत)

व्यापार सुविधा समिति: अदमू मोहम्मद अब्दुलहमीद (नाइजीरिया)



व्यापार से संबंधित निवेश उपाय समिति: डेबोरा पोंस डी गुंथर (ग्वाटेमाला)

सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों में व्यापार के विस्तार पर प्रतिभागियों की समिति: हजरुल इमरान अजहर (मलेशिया)

स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज पर वर्किंग पार्टी: मिस्टर अगस्टिन नवारो डी विसेंट-गेला (स्पेन)

First time after 10 years an Indian representative - Anwar Hussain Shaik - has been appointed to chair the Committee of Technical Barriers to Trade (at World Trade Organization)