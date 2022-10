CCTV फुटेज में दिखे 'हत्या' से पहले 'किडनैपिंग' के खौफनाक पल, भारतीय मूल के चार सदस्यों के शव मिले

International

oi-Artesh Kumar

कैलिफोर्निया, 5 अक्टूबर : अमेरिका में भारतीय मूल के चार लोगों जिनका अपहरण कर लिया गया था, मृत पाए गए हैं। (Indians Kidnapped In America found dead) कैलिफोर्निया के मर्सिड काउंटी से सोमवार को अगवा किए गए चार लोगों में आठ महीने की एक बच्ची उसके माता-पिता और चाचा शामिल थे । मरने वालों में 36 वर्षीय जसदीप सिंह, 27 वर्षीय जसलीन कौर, उनकी 8 महीने की बेटी आरोही ढेरी के साथ 39 वर्षीय अमनदीप सिंह भी शामिल हैं। पुलिस ने इससे जुड़ा एक सर्विलांस वीडियो फुटेज जारी किया है। इस वीडियो में अपहरण के खौफनाक पल दिखाए गए हैं।

English summary

Four of an Indian-origin family including an eight-month-old infant have been found dead in California, two days after they went missing. Surveillance footage released by the local Sheriff's office confirmed that they were kidnapped on Monday. The kidnapper was armed and the four of them were forcibly taken inside a truck, emerging details revealed.