अमेरिका में 8 महीने की बच्ची समेत 4 भारतीयों का अपहरण, पुलिस ने संदिग्ध को खतरनाक बताया

कैलिफोर्निया, 4 अक्टूबर : अमेरिका में भारतीय मूल के चार लोगों का अपहरण कर लिया गया है (india origin abducted In America)। खबर के मुताबिक कैलिफोर्निया के मर्सिड काउंटी से सोमवार को अगवा किए गए चार लोगों में आठ महीने की एक बच्ची और उसके माता-पिता भी शामिल हैं। एबीसी 10 से प्राप्त खबरों की माने तो मर्सिड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने अपने बयान में कहा कि 36 वर्षीय जसदीप सिंह, 27 वर्षीय जसलीन कौर, उनकी 8 महीने की बेटी आरोही ढेरी के साथ 39 वर्षीय अमनदीप सिंह का अपहरण किया गया है।



English summary

An 8-month-old girl and her parents were among four people abducted from Merced County in California on Monday (local time), authorities said.