अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के लिए भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा ना करने की सलाह

oi-Kapil Tiwari

काबुल, जुलाई 24। अफगानिस्तान में इन दिनों लोगों के दिलों में तालिबान की दहशत बैठी हुई है। तालिबान के आतंकियों ने इस देश के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में हर देश को अफगानिस्तान में रह रहे अपने लोगों की चिंता है। शनिवार को अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास ने अपने लोगों के लिए कुछ सुरक्षा परामर्श जारी किए। भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और सेफ्टी के लिहाज से स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में यहां रहने वाले भारतीय घरों से बाहर जाने में बहुत सतर्कता बरतें। इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग इस वक्त गैर जरूरी यात्रा से भी बचें।

तालिबान और सेना के बीच चल रहा है खूनी खेल

आपको बता दें कि अफगानिस्तान में पिछले कई दिनों से तालिबान का नरसंहार जारी है। देश के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लेने के बाद अब तालिबान के आतंकियों का खूनी खेल चल रहा है। हालांकि अफगानिस्तान की सेना मोर्चे पर डटी हुई है। सेना और आतंकियों के बीच संघर्ष चल रहा है। अफगानिस्तान की सेना का दावा है कि उसने पिछले 24 घंटे के अंदर 36 आतंकियों को मार गिराया है।

Embassy of India in Afghanistan issues security advisory for Indian nationals there. The advisory asks Indians staying,visiting &working in Afghanistan to exercise utmost vigilance at all times&avoid all non-essential travel as security situation in Afghanistan remains dangerous pic.twitter.com/VNoLhy4BWX