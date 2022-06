वरिष्ठ नागरिकों को ठगने का आरोपी भारतीय नागरिक अमेरिका में गिरफ्तार

International

वाशिंगटन, 11 जून : संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक कथित राष्ट्रव्यापी घोटाले में भाग लेने के आरोप में वर्जीनिया में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। 24 वर्षीय अनिरुद्ध कालकोटे को ह्यूस्टन में एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया।

धोखाधड़ी का आरोप लगा है

अनिरुद्ध कालकोटे पर साजिश और मेल धोखाधड़ी का आरोप लगा है। अभियोग में नामित 25 वर्षीय एमडी आजाद, ह्यूस्टन का एक अवैध निवासी है, जिसे मूल रूप से अगस्त 2020 में आरोपित किया गया था। वह निकट भविष्य में नए आरोपों पर फिर से अदालत में पेश होगा। अभियोग का आरोप है कि पीड़ितों को कभी-कभी कई बार फिर से पीड़ित किया जाता था और भुगतान नहीं करने पर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती थी। दोष सिद्ध होने पर, दोनों को 20 साल तक की संघीय जेल और संभावित 250,000 अमरीकी डालर के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

3 अन्य पहले ही दोषी करार

तीन अन्य को पहले ही योजना के संबंध में दोषी ठहराया जा चुका है और वे सजा का इंतजार कर रहे हैं। इसमें सुमित कुमार सिंह (24), हिमांशु कुमार (24) और एमडी हसीब (26) शामिल हैं। ये वे भारतीय नागरिक हैं जो ह्यूस्टन में अवैध रूप से रहते थे।

कैसे दिया धोखा, जानें

आरोपों के मुताबिक, पीड़ितों को विभिन्न तरीकों से धोखा दिया गया था। उन्हें वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम जैसे मनी ट्रांसमीटर व्यवसाय के माध्यम से, उपहार कार्ड खरीदकर और जालसाजों को प्रदान करके या अन्य नामों को नकद मेल करके FedEx या UPS के माध्यम से पैसे भेजने का निर्देश दिया गया। ऐसी ही एक योजना में कथित तौर पर कंप्यूटर तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने का दावा शामिल था। धोखेबाजों ने फोन या इंटरनेट साइटों के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क किया और उन्हें एक विशेष फोन नंबर पर निर्देशित किया।

जब पीड़ितों ने उनसे संपर्क किया, तो उन लोगों को कई कहानियां सुनाई गईं जैसे कि वे एक विशेषज्ञ के साथ संवाद कर रहे थे, जिसे तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने कंप्यूटर तक दूरस्थ पहुंच की आवश्यकता थी। न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि धोखेबाजों ने कथित तौर पर पीड़ितों के व्यक्तिगत डेटा, बैंक और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल की।

Federal law enforcement officials have arrested an Indian national in Virginia on charges of participating in an alleged nationwide scam targeting senior citizens. Anirudha Kalkote, 24, was produced before a U. S. magistrate in Houston on Friday to face the charges.