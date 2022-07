चीनी सामानों का बहिष्कार अभियान हुआ फ्लॉप, भारत ने 5 सालों में चीन से 29% ज्यादा खरीदे सामान

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 29: भारत में एक तरफ चीनी सामानों के बहिष्कार की बात अकसर उठती रहती है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने संसद को जानकारी दी है, कि पिछले पांच सालों में भारत ने चीन से 29 प्रतिशत आयात बढ़ा दिया है। भारत सरकार के केन्द्रीय उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि, भारत ने 2017-18 से 2021-22 के बीच चीन से 29 प्रतिशत ज्यादा आयात किया है।

आने वाली है आर्थिक मंदी, बड़े बड़े देश होंगे धाराशाई, भारत पर कितना असर, सर्वे रिपोर्ट में जानिए

English summary

India's imports from China have increased by 29 percent in the last five years. Information given by the Government of India in the Parliament.