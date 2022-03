अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा, भारत-रूस ने बदला व्यापार का तरीका, सऊदी-चीन में भी समझौता, डॉलर लड़खड़ाया

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली/मॉस्को, मार्च 27: डॉलर को साइड करते हुए और रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस ने आपसी व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और बिना डॉलर के आपसी व्यापार को हरी झंडी दे दी है। यानि, भारत और रूस के बीच का व्यापार अब डॉलर से नहीं, बल्कि रुपया-रूबल के जरिए होगा। भारत और रूस के बीच निवेश को लेकर उठाया गया ये काफी महत्वपूर्ण कदम है और भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस को अपनी करेंसी को स्थानीय मुद्रा कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करने की इजाजत दे दी है। यानि, भारत हथियारों के बदले रूस को जो रुपया देगा, रूस उन रुपयों से भारत में बॉन्ड खरीद सकता है।

English summary

Russia and India have decided to do mutual trade in rupee and ruble, which is a big blow to the dollar.