चीन में कुदरत ने दिखाए 'इंद्रधनुष' के ये रंग, देखकर लोग हुए दंग, Video Viral

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 30 अगस्त : कुदरत के कई रंग हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रकृति हमें इन रंगों से कभी-कभी रूबरू होने का मौका देती है। ऐसा ही कुछ नजारा हमें चीन के हैनान प्रांत में स्थित हाउकोउ शहर का है। यहां 21 अगस्त को लोगों को एक अलौकिक नजारा आसमान में देखने को मिला। यहां लोगों ने एक ऐसा इंद्रधनुष (Rare Rainbow seen in China) देखा, जिसकी कल्पना कवि ने भी शायद की हो। लोगों ने जब चीन के आसमानों में ये अद्भुत और रंग देखें तो उसे कैमरों में कैद कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया।

English summary

Shared on Twitter, the video has already gone crazy viral. It starts with a panorama shot of the sky and a clear picture of the incredibly beautiful rainbow cloud can be seen adorning the sky. The scene definitely looks straight out of a sci-fi movie when the sky gets lit up in bright colours during the descent of an alien spaceship.