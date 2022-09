राष्ट्रपति पुतिन को देखकर PM शहबाज शरीफ की टांगें कांप रही थी, इमरान खान ने उड़ाया मजाक

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 20 सितंबर : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (pakistani prime minister shehbaz sharif) ने हाल ही में उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता की थी। इसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीएम शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाया है। उन्होंने दावा किया कि पुतिन से मुलाकात करते वक्त शहबाज के पैर कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पीएम को रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी से डर लग रहा था।

English summary

Former Pakistan Prime Minister Imran Khan mocked his successor Shehbaz Sharif, saying that the latter felt intimidated in the presence of Russian President Vladimir Putin at the recently-concluded Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Uzbekistan. Addressing a public gathering in Chakwal on Monday, Khan took a jibe at the premier claiming that his legs were trembling in the presence of Putin during their bilateral meeting on the sidelines of the 22nd SCO Summit, Geo News reported.