इमरान खान की 'एक्टिंग' के आगे शाहरुख, सलमान भी 'फेल' हैं, PDM प्रमुख ने कसा तंज

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान (Maulana Fazlur Rehman) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लॉन्ग मार्च को 'विफलता' करार दिया है। साथ ही उन्होंने इमरान खान(Imran Khan) की हत्या की कोशिश को पीटीआई (PTI) की तरफ से रचा गया 'नया नाटक' बताया। उन्होंने कहा कि एक्टिंग करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है।

English summary

“A new drama was plotted. When the news first came, we were worried and expressed sympathy. But now we’ve realised that (Imran Khan) has left Shahrukh Khan and Salman Khan behind in acting,” Pakistan Democratic Movement (PDM) chief Rehman was quoted as saying by Geo News.