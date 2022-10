'धरती का सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज' हैं , समाज में जहर घोला, इमरान खान पर बरसे PM शहबाज

International

oi-Artesh Kumar

इस्लामाबाद, 5 अक्टूबर : पाकिस्तान की वर्तमान राजनीति में पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। एक तरफ इमरान खान है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। दोनों पार्टियों के बीच इस वक्त घमासान मचा हुआ है। अब पीएम शहबाज ने इमरान को एक 'धोखेबाज' और 'धरती का सबसे बड़ा झूठा' (imran khan biggest liar of the earth) कह दिया है। शहबाज का आरोप है कि पीटीआई चीफ खान की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया।

English summary

Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif called his predecessor, Imran Khan, a cheat and the biggest liar on the face of the earth, whose policies, according to him, had left the country’s economy in ruins.